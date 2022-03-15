Dalaman’da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Dalaman ilçesi açıklarından lastik bot ile Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan ve yardım talep eden 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dalaman ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun ağır hava şartları nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunmaları üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Açık denizde sürüklenen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekileri tarafından kurtarıldı.