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Dalaman yangın söndürüldü

MUĞLA’NIN DALAMAN İLÇESİNDE ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLAYAN ORMAN YANGINI ORMAN VE İTFAİYE EKİPLERİNİN KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ.

MUĞLA 20.09.2020, 16:40
Dalaman yangın söndürüldü

Dalaman-Fethiye karayolu üzerinde yıldırımdan çıktığı tahmin edilen orman yangını orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Dalaman ilçesi Atakent Mahallesi mevkiinde öğle saatlerinde başlayan orman yangınına havadan 2 helikopter, karadan orman ve büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Orman ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası yangın kontrol altına alındı ve yanan sahada soğutma çalışması başladı.

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