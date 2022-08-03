banner549

banner547

Son Dakika
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Kavurucu sıcakta buğday hasadı
Kavurucu sıcakta buğday hasadı

Dalaman ve Ortaca’da 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Dalaman ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başlandı. Yardım talebinde bulunan düzensiz göçmenlerin kurtarılması için Sahil Güvenlik ekipleri kurtarma botu sevk etti. Lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

MUĞLA 03.08.2022, 18:52
Dalaman ve Ortaca’da 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Dalaman ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başlandı. Yardım talebinde bulunan düzensiz göçmenlerin kurtarılması için Sahil Güvenlik ekipleri kurtarma botu sevk etti. Lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ortaca ilçesi açıklarında da lastik bindikleri lastik botun motor arızası yapması sonrası düzensiz göçmenler yardım talebinde bulundu. Lastik bot içindeki 25 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu