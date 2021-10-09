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Dağcılık kulübü üyeleri Datça’da misafir edildi

Yurtiçi ve yurt dışında birçok zirve tırmanışı gerçekleştiren 40 kişilik dağcılık kulübü üyeleri Muğla’nın Datça ilçesinde misafir edildi.

MUĞLA 09.10.2021, 11:31
Dağcılık kulübü üyeleri Datça’da misafir edildi

Yurtiçi ve yurt dışında birçok zirve tırmanışı gerçekleştiren 40 kişilik dağcılık kulübü üyeleri Muğla’nın Datça ilçesinde misafir edildi.

Sınır Tanımayan Dağcılar Spor Kulübü üyeleri Ağrı Dağı tırmanışının ardından Datça’ya geldi. Datça Belediyesi’ni ziyaret eden 40 kişilik dağcılık kulübü üyeleri, Knidos Antik Kenti’ni ziyaret etti. Yazı Mahallesi’nden başlayan yürüyüş dört saatin sonunda Knidos Antik Kenti’nde sona erdi. Yürüyüş sonunda kulüp üyelerine antik kent hakkında bilgi verildi.

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