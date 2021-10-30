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Dağ bisikletleri Fethiye’de şehre indi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde dağ bisikletini geniş kitlelere tanıtmak amacıyla bir akaryakıt firması sponsorluğunda hayata geçirilen ’Muğla Cup Four Cross’un ilk ayağı olan yarışlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleştirildi.

MUĞLA 30.10.2021, 14:32
Dağ bisikletleri Fethiye’de şehre indi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde dağ bisikletini geniş kitlelere tanıtmak amacıyla bir akaryakıt firması sponsorluğunda hayata geçirilen ’Muğla Cup Four Cross’un ilk ayağı olan yarışlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleştirildi.

Bir akaryakıt firmasının ana sponsorluğunda Bodrum Dağ Bisikleti Spor Kulübü (BODASK) tarafından hayata geçirilen üç etaplı ’Muğla Cup Four Cross’un ilk yarışı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Fethiye’de yapıldı. Türkiye Bisiklet Federasyonu, Muğla Valiliği, Marmaris, Fethiye, Bodrum Kaymakamlığı, Muğla, Fethiye ve Bodrum Belediyeleri, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Muğla Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün desteği ile düzenlenen Muğla Cup 4x Eliminator yarışlarının Fethiye etabında erkekler kategorisi birincisi İsveçli Anton Olstam olurken kadınlar kategorisi birincisi Hollandalı Didi De Vries oldu.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından 10 yılı aşkın süreden bu yana dünyada 25 şehirde gerçekleştirilen City Mountainbike formatı Bodrum Dağ Bisikleti Spor Kulübü (BODASK) Derneği girişimiyle bu yıl ilk kez Türkiye’de düzenlendi. Amatör ve profesyonel sporcuları bir araya getiren yarışmada aralarında şampiyon milli sporcular Abdülkadir Kelleci ve Veysel Gülmez ile 15 UCI sporcusunun da yer aldığı organizasyonda toplam 62 kişi yarıştı. Türkiye’de ilk kez şehir merkezine kurulan engellerle oluşturulan parkurda aynı anda dört sporcu çıkış alabildi. Muğla ilini UCI’ın dünya şampiyonası takvimine ekleyerek Muğla Cup Four Cross’u uluslararası boyuta taşımayı amaçlayan organizasyonda birinci olan yarışmacı 2022 yılında düzenlenecek olan City Mountainbike etkinliğine katılacak. Muğla Cup 31 Ekim Marmaris ve 2 Kasım Bodrum etapları ile devam edecek.

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