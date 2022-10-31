Cumhuriyetin kadınlarını sahnede anlattılar

Usta tiyatro sanatçısı Selma Sonat Ankara’nın yönetiminde yaklaşık iki aydır hazırlanan amatör tiyatrocuları Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yılı dolayısıyla bir oyun sahneye koydu.

Cumhuriyetimizin 99’uncu yılı Marmaris ‘te sanatla da kutlandı. Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin amatör tiyatro ekibi Cumhuriyet için sahneye çıktı. Selma Sonat Ankara’nın yönettiği ’Karanlık Göğün Yıldızları’ adlı oyunda 15 Marmarisli tiyatrocu, Cumhuriyet kadınlarına hayat verdi. Çok sayıda sanatseverin izlediği oyunun sonunda amatör tiyatrocuların performansı ayakta alkışlandı.

Marmaris Belediyesi’nin katkılarıyla sahnelenen oyunla ilgili konuşan Selma Sonat, Kurtuluş Savaşı’nın kadınlarla kazanıldığını belirterek, “Ama kadınlarla ilgili herhangi bir şey yok. Türkü yok, şarkı yok, onlar için büyük hikayeler yok. Biz buna Kadın Meclisi olarak durun dedik. Kurtuluş Savaşı’nda kadınlar var ve biz o yüzden bu oyunu oynuyoruz. Oyunumuzla önce seyircimiz öğrenecek kadınların ne kadar önemli ve büyük olduğunu. Onlar da kendi çocuklarını öğretecek. Böylelikle herkes fark edecek” diye konuştu.