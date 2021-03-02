Cumhurbaşkanı açıkladı, esnaf harekete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni normalleşme kararını açıklamasının ardından turuncu bölge olarak görülen Bodrum’da restoran ve kafeteryalarda hummalı bir çalışma başladı.

Bilimkurulu ile yapılan görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni normalleşme ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Esnafı ekranlara kitleyen açıklamanın ardından Turuncu bölge olarak belirlenen Bodrum’da restoran ve kafeleri olan esnaf dükkanlarını açmak için sabah erken saatlerde işletmelerine gelerek temizlik yapmaya başladı. Bazı iş yerleri hızlı bir şekilde restoranlarını açarken bazı işletmelerde ise tadilat ve temizlik çalışması yaptığı görüldü. Özellikle kıyı şeridinde bulunan restoranlarda çalışmalar hızla sürüyor.

Restoran ve Kafe işletmecileri aylar sonra işletmelerinin açılmasına çok sevindiklerini ama tüm işletmecilerin kurallara uyulması gerektiğini söyleyerek “Aylar sonra işletmelerimizin kapılarını açtık, heyecanlıyız. Kış ayı boyunca kapalı olduğu için işletmelerimiz temizlik çalışmaları yapıyoruz. En kısa zamanda hizmete girmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.