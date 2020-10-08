Cuma namazında giyeceği kıyafetler Kızılay’dan
MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİ KIRSAL ALGI MAHALLESİNDE EVİ İLE BİRLİKTE GİYİM EŞYALARI DA YANAN MEHMET ŞAHİN’İN ‘CUMA’YA GİDECEK ELBİSEM YOK’ AÇIKLAMASI SONRASI CUMA NAMAZI İÇİN KIZILAY TARAFINDAN ELBİSE TEMİN EDİLDİ.
Muğla’da elektrik kontağından çıkan yangında yaşadığı ev ile içindeki eşyaları küle döndüğü için Cuma namazına gidecek elbisesinin kalmadığını söyleyen Mehmet Şahin’e Türk Kızılayı Muğla Şubesi elbise yardımında bulundu.
“Giyim eşyalarımın hepsi yanmış. 6 takım elbisem vardı hepsi yandı. Cuma’ya gidecek temiz elbisem kalmadı” sözleriyle yürekleri burkan Mehmet Şahin ve eşine Türk Kızılay’ı Muğla Menteşe Şubesi ekipleri tarafından kıyafet ve gıda kolisi yardımı yapıldı.
Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Algı Mahallesinde Mehmet ve Düriye Şahin çiftinin yaşadığı ahşap ev, elektrik kontağından çıkan yangında tamamen yandı. Çifti evinin bitişiğindeki mutfak bölümü dışında üç oda ve içindeki beyaz eşyalar ile birlikte tüm giyim eşyaları da kül oldu.
“Cuma’ya gidecek kıyafetim yok”
Yangında tüm giyim eşyalarının yandığını belirten Mehmet Şahin, “Giyim eşyalarımın hepsi yanmış. 6 takım elbisem vardı hepsi yandı. Cuma’ya gidecek temiz elbisem kalmadı. Çamaşır makinesi, fırınım vardı, tüplerim vardı bunların hepsi gitti. Yorgan, yastık, koltuklar hepsi yandı. Sadece üzerimizdeki elbiseler kaldı. Menteşe Belediyemizden tuğla istiyorum. Evimizin 2 metresi hazine arazisi görünüyor. Bunu da 2 metre içeriye çektirmek istiyorum. Bunun yanında evin çatısı için çimento, demir ve ahşap keresteye ihtiyacım var" dedi.
Yaşlı adamın kıyafetleri Kızılay’dan
‘Cuma’ya gidecek temiz elbisem kalmadı’ sözleriyle yürekleri burkan Mehmet Şahin’in çağrısına Türk Kızılay’ı Muğla Menteşe Şubesi ekipleri yetişti. Kızılay ekipleri evi yanan Mehmet Şahin’e ve eşine kıyafet ve gıda kolisi yardımı yaptı. Yaşlı adam Türk Kızılay’ı ekiplerine dua ederek teşekkür eden Mehmet Şahin, “Kızılay ekiplerimizden Allah razı olsun. Kıyafet ve gıda desteğinde bulundular. Tek temennim kış gelmeden başımızı sokacak bir yerimizin olması” dedi.
Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, “Yangında evi tamamen yanan Mehmet Şahin amcamızın çağrısını basından öğrenir öğrenmez harekete geçtik. Amcamıza Cuma namazında giyeceği kıyafetleri ekiplerimiz ulaştırdı. Aileye gıda kolisi ve kıyafet yardımında bulunduk. Türk Kızılay Genel Merkezimiz ile irtibata geçerek mutfak malzemesi ve nakit yardım içinde girişimlerde bulunacağız. AFAD ve Menteşe Kaymakamlığı ile birlikte amcamızın yanında olacağız” diye konuştu.
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