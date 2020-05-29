Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105117
ALTIN
379.841
DOLAR
6.8278
STERLİN
8.4499
EURO
7.6066
Altın ve döviz satışında vergiyle ilgili bilinmesi gerekenleri uzmanı anlattı
Altın ve döviz satışında bilinmesi...
Narenciye ürünlerinin fiyatı bu sene cep yakacak
Narenciye ürünlerinin fiyatı bu sene...
İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik
İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik
Hyundai Santa Fe'nin Yirminci Yaşı Yeni Bir Modelle Kutlanıyor.
Hyundai'den yeni model geliyor

Çukura düşen yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİNDE KAPAĞI AÇIK İLETİŞİM HATLARI ÇUKURUNA DÜŞEN YAVRU KÖPEK, İTFAİYE EKİPLERİ VE HAYVANSEVERLERİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.

Çukura düşen yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİNDE KAPAĞI AÇIK İLETİŞİM HATLARI ÇUKURUNA DÜŞEN YAVRU KÖPEK, İTFAİYE EKİPLERİ VE HAYVANSEVERLERİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.

29 Mayıs 2020 Cuma 13:39
3 Okunma
Çukura düşen yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde kapağı açık iletişim hatları çukuruna düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri ve hayvanseverlerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Milas’ın Ören Mahallesi’nde bir bölgeden tesadüfen geçen Milas Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Meliha Tekin, iletişim hatlarının geçtiği ve kapağının olmadığı bir kanaldan sesler duydu.

Yakından baktığında kanalda yavru bir köpek gören Tekin, durumu itfaiyeye bildirerek yardım talebinde bulundu.

Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri’nin merdiveni kanalın girişinden sığmayınca çevredeki vatandaşların yardımıyla daha küçük bir merdiven temin edilerek kanala inildi.

Yavru köpekleri “korkma, korkma çıkaracağız seni oradan” diyerek sakinleştirmeye çalışan Tekin, daha sonra itfaiye ekiplerinin de yardımıyla kuyuya inerek yavru köpekleri bulundukları yerden çıkardı.

Köpeğin kurtarılma anını sosyal medya hesabından paylaşan Tekin, “Bugün Milas Ören’de Telekom’un kapağı açık olan kanalına düşen yavruyu tesadüfen gördüm. İtfaiyeden yardım istedim. Sağolsunlar Muğla itfaiyenin ören birimi hemen yardıma geldi. Kanalın ağzının dar olmasından dolayı itfaiye merdiveni sığmadı. Başka bir malzeme bulup girdik ve yavrucağı çıkardık. Yanında kardeşi de varmış onları yakındaki Milas Belediyesine ait birimdeki arkadaşlara emanet ettik. Umarım bir daha başlarına bir şey gelmez” ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muğla’da araç sayısı bir yılda 13 bin 762 arttı
Muğla’da araç sayısı bir yılda 13 bin 762 arttı
Muğla’da ’afet bölgesi’ talebi
Muğla’da ’afet bölgesi’ talebi
Camiler yeniden ibadete açıldı
Camiler yeniden ibadete açıldı
Bodrum modern otogarına kavuşuyor
Bodrum modern otogarına kavuşuyor
Toprakçı yaşlıları ve çocuklarla bayramlaştı
Toprakçı yaşlıları ve çocuklarla bayramlaştı
Muğla’da tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağaları doğal ortamına kavuştu
Muğla’da tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağaları doğal ortamına kavuştu
Muğla’da jandarma ve polis ekiplerinden ortak denetim
Muğla’da jandarma ve polis ekiplerinden ortak denetim
92 metrelik mega yat yakıt ikmali için Marmaris Limanına uğradı
92 metrelik mega yat yakıt ikmali için Marmaris Limanına uğradı
Marmaris’te boş arazide çıkan yangın söndürüldü
Marmaris’te boş arazide çıkan yangın söndürüldü
Bodrum'da korkutan yangın
Bodrum'da korkutan yangın
Ölüdeniz’deki tesislerin su sıkıntısı gideriliyor
Ölüdeniz’deki tesislerin su sıkıntısı gideriliyor
Uçak’tan Engeliler Haftası mesajı
Uçak’tan Engeliler Haftası mesajı
Bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı
Bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı
Başkan Paskal’dan Ticari Taksilere Kovid-19 Uyarısı
Başkan Paskal’dan Ticari Taksilere Kovid-19 Uyarısı
Milas’ın yeni hastane yolunda sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı
Milas’ın yeni hastane yolunda sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı
Bodrum çiçeklerle donatılıyor
Bodrum çiçeklerle donatılıyor
Klinik sahibi doktorlara 5 bin maske dağıtıldı
Klinik sahibi doktorlara 5 bin maske dağıtıldı
Öztürk Ailesi huzur ve mutluluğu toprakta buldu
Öztürk Ailesi huzur ve mutluluğu toprakta buldu
Diyanet-Sen Muğla Şubesi, “Başkanımızın da yanındayız”
Diyanet-Sen Muğla Şubesi, “Başkanımızın da yanındayız”
Fethiye’de sağlık çalışanlarından moral dansı
Fethiye’de sağlık çalışanlarından moral dansı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim