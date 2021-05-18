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Çukura düşen yavru domuz kurtarıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde çukura düşen yavru domuzu itfaiye ekipleri kurtardı.

MUĞLA 18.05.2021, 15:03
Çukura düşen yavru domuz kurtarıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde çukura düşen yavru domuzu itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi Mahallesi’nde bir site içerisinde yer alan çukura domuz yavrusu düştü. Vatandaşların fark etmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla bulunduğu yerden çıkarılan yavru domuz, doğaya salındı.
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