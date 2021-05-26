Çöp konteynerlerine hassas temizlik

Yaz döneminin ve sıcakların başlaması ile birlikte çöp konteynerlerinin dezenfeksiyon ve yıkama işlemine hız verildi. Yapılan temizlik çalışması ile ilçedeki çöp konteynerlerin ve çevrelerinde oluşabilecek kötü görüntü, pis koku ve sinek oluşumunun önüne geçiliyor. Tüm ilçede kullanılan yıkama ve dezenfeksiyon aracı ile çöp konteynerleri deterjanlı su ile yıkanıyor ve akabinde dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. Böylelikle cadde ve sokaklardaki çöp konteynerleri en son teknolojiye sahip araç kullanılarak temizleniyor.