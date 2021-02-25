Çökertmeye 3 km içme suyu hattı döşendi

MUSKİ Genel Müdürlüğü Milas’ın Çökertme Mahallesi’nde başlattığı yeni içme suyu hattı ve sondaj çalışmalarını tamamladı. Çalışma kapsamında Çökertme Mahallesi ve çevresinin hattını besleyecek olan yeni sondaj kuyusu açıldı. 4 litre/saniyelik sondaj kuyusunun maslak yapısı ve bina çalışmaları da tamamlanarak, 3 bin 100 metrelik hattın bitirilmesiyle birlikte hizmet vermeye başladı. Yaklaşık 317 bin TL’lik yatırımın yapıldığı çalışma kapsamında mahalledeki üst yapı tamiratı da tamamlandı.

Muhtar Konar, “Mahallemizin en büyük ihtiyacı karşılandı”

Çökertme Mahalle Muhtarı Ertan Konar “ Büyükşehir Belediyemiz ve MUSKİ mahallemizin en büyük ve gerekli ihtiyaçlarından birisi olan içme suyu sorunumuzu çözüme kavuşturdu. Özellikle yaz aylarında nüfusun artmasıyla birlikte su sorunu yaşıyorduk. Artık böyle bir sorunumuz kalmadı. Öz veri ile çalışan tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Mahallemizin en büyük sorununu çözüme kavuşturan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün’e mahalle halkım adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.