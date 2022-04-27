Çok amaçlı salonlara soğuk hava deposu kuruluyor

Menteşe Belediyesi, kırsal mahallelerde vatandaşların düğün, sünnet, mevlit nişan vb. etkinliklerini yapabilecekleri Çok Amaçlı Salonlara soğuk hava deposu kurulumuna başladı.

Kafaca, Bayır ve Yeşilyurt mahallelerindeki Çok Amaçlı Salonlara kurulumu yapılan soğuk hava depoları ile vatandaşlar içeceklerini sıcak yaz günlerinde muhafaza edebilecekler.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş kırsal mahallelerde bugüne kadar 32 Çok Amaçlı Sosyal Alan inşa ettiklerini belirterek, “Kırsal mahallerde vatandaşlarımızın düğün, nişan, nikah, sünnet gibi çeşitli etkinliklerini yapabilmeleri için inşa ettiğimiz Çok Amaçlı Salonlarımız halkımızın hizmetine sunduk. İçerisinde tuvaleti ve malzeme yıkama tezgâhlarının bulunduğu Çok Amaçlı Salonlarımıza soğuk hava deposu kurulumuna başladık. Ekiplerimiz tarafından ilk etapta Kafaca, Bayır ve Yeşilyurt Mahallelerimizdeki Çok Amaçlı Salonlara kurulumu yapılan soğuk hava depoları ile vatandaşlarımız yaklaşan yaz ayında içeceklerini muhafaza edebilecekler. Çok Amaçlı Salonlarımıza kurulumu yapılan soğuk hava deposu sayını kısa zamanda arttırmayı hedefliyoruz” dedi.