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Çocukların tiyatro mutluluğu

Muğla’nın Marmaris ilçe merkezine uzak mahallede yaşayan çocuklar tiyatroyla buluştu.

MUĞLA 05.07.2022, 16:13
Çocukların tiyatro mutluluğu

Muğla’nın Marmaris ilçe merkezine uzak mahallede yaşayan çocuklar tiyatroyla buluştu.

Marmaris Belediyesi Hisarönü ve Turunç mahallesi’nde yaşayan çocuklar için tiyatro düzenledi. “Arkadaşım Ben Geldim” ve “Karagözün Cehaleti” adlı oyunlar Hisarönü ve Turunç mahalleleri Çok Amaçlı Salonlar’da sergilendi. Farklı yaş gruplarından onlarca çocuk tiyatroyla birlikte keyifli saatler yaşadı. Marmaris Belediyesi tarafından yaz tatiline giren çocuklara karne hediyesi olarak başlatılan etkinlik dizisi çerçevesinde sahnelenen oyun Selimiye ve 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda çocuklarla buluşacak.

Çocukları sanatla buluşturmak için büyük çaba gösterdiklerini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, merkez mahallelerde olduğu gibi kırsal mahallelerde oturan çocukların da gelebilmesi için tiyatroları köylere götürdüklerini belirterek gösterilerin ilerleyen zamanlarda diğer mahallelerde de sahneleneceğini belirtti.

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