banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandılar mı?
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandılar mı?
İzmir Büyükşehir itfaiye merkezinde skandal görüntüler
İzmir Büyükşehir itfaiye merkezinde skandal görüntüler
Çamlıca Kulesi'ndeki fiyatlar cep yakıyor!
Çamlıca Kulesi'ndeki fiyatlar cep yakıyor!
Sağlık çalışanları hatırlatma dozu istiyor
Sağlık çalışanları hatırlatma dozu istiyor

Çocuklardan ve huzurevi sakinlerinden kitap bağışı

Adalet Bakanlığınca Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarında bulunan kütüphanelerin zenginleştirilmesi, yeni kütüphanelerin açılması amacıyla başlatılan kitap kampanyasına bağışlar sürüyor.

MUĞLA 03.06.2021, 11:44
Çocuklardan ve huzurevi sakinlerinden kitap bağışı

Adalet Bakanlığınca Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarında bulunan kütüphanelerin zenginleştirilmesi, yeni kütüphanelerin açılması amacıyla başlatılan kitap kampanyasına bağışlar sürüyor.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Menteşe Sınırsızlık Meydanında açılan kitap bağış standını ziyaret eden Muğla İl Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocuklar ve Muğla Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi sakinleri kampanyaya destek verdiler.
Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu