Çocuklardan ve huzurevi sakinlerinden kitap bağışı

Adalet Bakanlığınca Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarında bulunan kütüphanelerin zenginleştirilmesi, yeni kütüphanelerin açılması amacıyla başlatılan kitap kampanyasına bağışlar sürüyor.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Menteşe Sınırsızlık Meydanında açılan kitap bağış standını ziyaret eden Muğla İl Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocuklar ve Muğla Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi sakinleri kampanyaya destek verdiler.