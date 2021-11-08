Çocuklar trafikte kural ihlali yapan ebeveynlerini uyaracak

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, “Ailemin ve Ülkemin Polisiyim” projesi kapsamında okullarda eğitimlere devam ediyor. Çocukların trafikte kural ihlali yapan ebeveynlerini ya da servis şoförlerini uyarmalarının hedeflediği proje kapsamında eğitim alan 150 öğrenci trafik görev sözü verdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan ‘Ailemin ve Ülkemin Polisiyim” projesi, öğrencileri trafik konusunda eğitmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında öğrencilerin trafikte kural ihlali yapan ebeveynlerini ya da servis şoförlerini uyarmaları hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında Menteşe Borsa İstanbul İlkokulu 2 ve 3’üncü sınıf düzeyinde eğitim gören toplam 150 öğrenciye yönelik trafik eğitimi, teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ın da katıldığı törende çocuklar trafik görev sözü verdi. Çocuklar kurallara uymayan sürücüleri uyaracak, kurallara uymamaya devam etmesi halinde öğretmenlerine şikayet edecek.