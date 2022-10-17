Çocuklar parkta hem eğlendi, hem trafik eğitimi aldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Trafik Eğitim Parkı’nda ilköğretim öğrencileri trafik polislerinden uygulamalı olarak trafik dersleri alarak hem eğlendi, hem de öğrendi.

Marmaris İlçe Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eğitimleri, Beldibi Mahallesi’nde bulunan Marmaris Belediyesi tarafından çocuklar için yapılmış trafik eğitim parkında Şehit Ahmet Benler İlköğretim okulu ikinci sınıf öğrencilerine iki saat boyunca trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.

Trafik polisleri tabelalarının anlamlarını hangi trafik kurallarına uyulması gerektirdiğini park içinde gezerek anlattı. Akülü oyuncak arabalar ile öğrencilere parktaki platformlarda emniyet kemeri takmayı, trafik ışıklarını ve yayalara öncelik vermenin önemini önce anlatıp, sonra da uygulamalı olarak gösterdiler.

Eğitime katılan İlköğretim ikinci sınıf öğrencisi Cansu Ece Ertoç ‘’ Bugün burada çok eğlendik, trafik lambalarını öğrendik. Trafikte araba kullanırken yayalara yol vereceğiz, yayalar yoldan rahat geçecek. Karşıdan karşıya geçerken sağımıza solumuza bakacağız yaya geçitlerinden geçeceğiz ‘’ şeklinde konuşarak öğrendiklerini anlattı.

8 yaşındaki İlköğretim ikinci sınıf öğrencisi Kadir Selçuk Uçar ‘’ Bugün trafik parkını gezdik, ışıkları öğrendik kırmızı ışıkta duruyorsun sarı ışıkta hazırlanıyorsun yeşilde geçiyorsun ‘’ dedi ve babasını araba kullanırken uyaracağını belirtti.

Marmaris İlçe Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği Komiseri Alperen Aykırı "Yeni eğitim öğretim yılında eğitime başlayan küçük kardeşlerimizin trafiği ve trafik güvenliğini erken yaşta öğrenmesi amacı ile kurulmuş olan bu trafik eğitim parkında trafik eğitim personelimiz ile hem yaya hem de akülü arabalar ile eğitimlerini veriyoruz. Çocuklara boyama kitabı ve trafik teftiş kartları hediye ettik, bu şekilde trafiğe olan ilgileri artmış olacak. Maksadımız küçük yaşta trafik eğitimini alan çocuklar ileride kendi araçlarını kullanırken, aile sahibi olduklarında kendi çocuklarına da öğretebilmesi ve güvenli bir trafik oluşması. Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte koordine ettiğimiz bu eğitimler öğretim yılı boyunca belirli aralıklar ile devam edecek ‘’ şeklinde konuştu.