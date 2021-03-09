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Çocuklar oyun parkına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı
Marmaris’e 45 km uzaklıktaki Taşlıca Mahallesi’nde yaşayan çocuklar, çocuk parkına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Marmaris Belediyesi tarafından yapılan park çocukların en çok vakit geçirdiği yer oldu.
MUĞLA 09.03.2021, 12:55
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Marmaris’e 45 km uzaklıktaki Taşlıca Mahallesi’nde yaşayan çocuklar, çocuk parkına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Marmaris Belediyesi tarafından yapılan park çocukların en çok vakit geçirdiği yer oldu.
Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çocuk parkı bulunmayan Taşlıca Mahallesi’ne çocuk parkı yapmak için kolları sıvadı. Ekipler taşımalı eğitim nedeniyle boş bulunan eski okul binası bahçesine içinde salıncak, tahterevalli ve çeşitli oyun aletlerinin yer aldığı bir park kazandırdı. 500 metrekarelik alanın 100 metrekaresi çocuk oyun alanı olarak düzenlendi. Zemin kare kauçukla kaplanarak güvenli bir oyun alanı yaratılırken çocuklar oyun oynarken, ebeveynlerin dinlenmesi için alana oturma grupları da yerleştirildi.Merkeze uzak mahallerde Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün çalışmalarının süreceğini kaydeden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Yaptığımız çalışmalardan çocukların mutluluk duyması bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Taşlıcalı çocuklarımız parka ilave oyuncaklar istedi. Görevli arkadaşlarımız çocuklarımızın isteğini en kısa sürede yerine getirecek” şeklinde konuştu.