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Çocuklar oyun parkına gelen yaban domuzlarını besledi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde oyun parkına gelen yaban domuzlarına parkta bulunan çocuklar yiyecek verdi.

MUĞLA 06.10.2021, 13:34
Çocuklar oyun parkına gelen yaban domuzlarını besledi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde oyun parkına gelen yaban domuzlarına parkta bulunan çocuklar yiyecek verdi.

Marmaris’te özellikle pandemi döneminde sokağa hatta şehir merkezine kadar inen domuzlar bu kez çocuk parkına geldi. Sarıana bölgesinde bir çocuk parkında akşam saatlerinde yaban domuzları parka gelerek yiyecek aradı. Parkta oynayan çocuklar yanlarında getirdikleri yiyecekleri domuzlar ile paylaştı. Domuzlardan korkmayan çocuklar ‘’Onlar her akşam geliyorlar biz korkmuyoruz ‘’ diyerek kendi aralarında sohbetlerine ve oyunlarına devam etti. Çocukların yerlere döktüğü çerezleri yiyen domuzlar ise bir süre sonra bölgeden ayrıldı.

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