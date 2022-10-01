Çocuklar, dünyasını tuallere yansıttı

7’inci Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği çerçevesinde Zahire Pazarında açılan ‘Çocukların Dünyası’ resim sergisi yoğun ilgi gördü. 4-13 yaş arası çocukların farklı tekniklerle yapmış oldukları resimler katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Ressam Gülsüm Kılınç, “Biz çocuklarla bir maceranın peşine düştük. Sonra renklere boyandık. İstiyoruz ki hepimiz çocukluğumuza dönelim, hepinizi atölyemize bekliyorum. Bugün burada 15 çocuğumuzun eseri bulunuyor. Bu sergi bir başlangıç. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Gülsüm hanımın kentsel sit alanı içerisinde ‘Çatı Katı Atölyesi’ adında harika bir yeri var. Eski Muğla evini restore etmiş. O gün yapmış olduğum ziyarette çocukların yapmış olduğu resimleri görmüştüm. Hepsi de birbirinden güzel resimlerdi. İşte kültür kenti, sanat kenti Menteşe derken bunu kastediyoruz. Bu sizler sayesinde oluyor. Kültür ve Sanat şenliğimiz sizlerin katılımı ile daha bir anlamlı oluyor. Çocuklarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi.

Işıl Işık’a Menteşeli hayranlarından sevgi seli

Yeni nesil ve korku hikâyesi severlerin yakından takip ettiği başarılı Youtuber ve yazar Işıl Işık 7. Menteşe Kültür ve Sanat Şenlikleri çerçevesinde Sınırsızlık Meydanında hayranlarıyla buluştu. Gençlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen kitap imza gününde uzun kuyruklar oluştu.

Youtube ve diğer sosyal medya platformları üzerinden, araştırmış olduğu korku ve paranormal olayları anlatan ve genç kuşağın büyük ilgisini gören Işık Işık’a kitap imza gününde takipçileri sevgi seli gösterisinde bulundu.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş başarılı Youtuber ve yazar Işıl Işık’a şenliğe katılımlarından dolayı teşekkür plaketi takdim ederek, “Işıl Hanım özellikle genç kuşağın yakından takip ettiği günümüzün fenomen Youtuberları arasında yer alıyor. Kalabalıktan da belli olduğu gibi gençler Işıl Hanımı çok seviyor. Gençlerin bu ilgisine bizde kayıtsız kalamazdık. O yüzden kendisini şenliğimize davet ettik. Sağ olsun bizi kırmadı ve geldi. Işıl Hanımı hayranlarıyla buluşturmaktan biz de çok mutlu olduk” dedi.