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Çocuk sanat atölyelerinde çalışmalar devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 6-12 yaş çocuklara yönelik sanat atölye çalışmaları devam ediyor. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde devam eden atölye çalışmalarında 198 çocuk yaş gruplarına göre atölye çalışmaları yapıyor.

MUĞLA 16.07.2021, 12:48
Çocuk sanat atölyelerinde çalışmalar devam ediyor
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Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 6-12 yaş çocuklara yönelik sanat atölye çalışmaları devam ediyor. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde devam eden atölye çalışmalarında 198 çocuk yaş gruplarına göre atölye çalışmaları yapıyor.

Resim, heykel, seramik, ebru gibi farklı sanat çalışmaları ile çocukların verimli zaman geçirmeleri sağlanıyor. Çocukların el ve psikososyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yapılan sanat atölye çalışmaları belediye bünyesindeki uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Koronavirüs önlemleri göz önüne alınarak sürdürülen atölye çalışmalarında sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları dikkate alınıyor, atölyelere girişlerde HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapılıyor.
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