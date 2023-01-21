Çocuk Diyabet Okulu’nda ilk karneler verildi

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Sağlık Bakanlığı Türkiye Diyabet Programı’nda, hastanede Çocuk Endokrinoloji ve diyabet klinikleri tarafından yürütülen “Çocuk Diyabet Okulu” 2023 yılının ilk mezunlarını verdi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çocuklarda diyabeti, beslenme, egzersiz ve ilaç tedavisi ile kontrol altına alabilmek için Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ve “Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı” çerçevesinde başlatılan eğitimin ilki verildi. Diyabetli çocuk hasta ve ailelerinin katıldığı eğitimde diyabet hastalığının nedenleri, hangi bulgularda bir sağlık kuruluşuna veya hekime başvurmak gerektiği, rutin kontrollerinin önemi, insülin kullananlarda insülin uygulama yöntemleri, beslenmede dikkat edilmesi gereken durumlar, egzersiz ve fiziksel aktivitenin önemi gibi konular Endokrin Uzmanı Dr. Gülay Can Yılmaz, Diyabet Eğitim Hemşireleri Seval Gökçe, Fadime Çakmak, Diyetisyen Cansu Duman ve sosyal çalışmacı Sercan Karaoğlan’ın da diyabetli bireylerin sosyal hakları sunumlarının gerçekleştirdiği eğitimin sonunda Tip1 diyabetli çocuklara ve ailelerine diyabet okulu diplomaları verildi.