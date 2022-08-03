Çocuk Bilim Parkı ziyaretçilerin ilgi odağı

Geçtiğimiz aylarda kapılarını yeniden açan Menteşe Belediyesi Bilim Parkı Haziran ve Temmuz aylarında 3 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Yaz mevsiminde çocukların yoğun ilgi gösterdiği Menteşe Belediyesi Bilim Parkı sayesinde çocuklar, hem öğreniyor hem de eğleniyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş çocukların, okulların tatile girmesi ile birlikte bilim parkına yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Bilim parkımız yaz aylarında çocukların ilgi odağı oldu. Haziran ve Temmuz aylarında arada 10 günlük bayram tatili olmasına rağmen 3 binden fazla ziyaretçiyi bilim parkımızda ağırladık. Çevre il ve ilçelerden de çocukların merak edip ziyaret ettiği bilim parkımızda merak eden, soran sorgulayan çocukların yetişmesine katkı sağlıyoruz.” dedi.

Pazar ve Pazartesi günleri hariç her gün saat: 10.00 ile 19. 00 arası ziyarete açık olan Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkını ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz. Parkı ziyaret etmek isteyen eğitim kurumları ise Menteşe Belediyesi’nin 0 252 214 48 80 numaralı telefonundan dâhili 5310’a bağlanarak randevu alabiliyorlar.