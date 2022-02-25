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Çocuğa karşı eziyet suçundan aranıyordu yakalandı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan ve “çocuğa karşı eziyet” suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan İ.D., Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
MUĞLA 25.02.2022, 17:50
Hakkında yakalama kararı çıkarılan ve “çocuğa karşı eziyet” suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan İ.D., Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
Adli işlemleri tamamlandıktan sonra Milas Adliyesi’ne sevk edilen İ.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.