banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Macron, Başbakanın istifasına reddetti
Macron, Başbakanın istifasına reddetti
Bahçeli Netflix'e çattı!
Bahçeli Netflix'e çattı!
İzmir’de kurban pazarı hareketliliği başladı
İzmir’de kurban pazarı hareketliliği başladı
Van'da 4 büyüklüğünde deprem!
Van'da 4 büyüklüğünde deprem!

Club Areena’da yaz konserleri devam ediyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Areena Clup’ta yaz konserleri devam ediyor.

MUĞLA 21.06.2022, 11:58
Club Areena’da yaz konserleri devam ediyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Areena Clup’ta yaz konserleri devam ediyor.

Marmaris Barlar Sokağı’ndaki Club Areena yaz konserleri boyunca ünlü sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. Birbirinden ünlü sanatçıları müşterilerle buluşturan Club Areena’da, gençler arasında en popüler rap yıldızlarından olan Çakal- Reckor ikilisi konser verdi. Müşterilerin hınca hınç doldurduğu kulüpte sanatçılar birbirinden güzel parçalarını seslendirdi. Areena Clup’ta 25 Haziran’da pop müziğin sevilen sanatçısı Hande Yener sahne alacak.

Yorumlar (0)
23°
az bulutlu