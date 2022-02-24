Cinsel istismar suçundan aranıyordu, tutuklandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Ş.K. isimli şahıs Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Arsa Mahallesinde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Ş.K. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.