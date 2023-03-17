Cinayetten yakalaması bulunan şahıs yapakalandı

MUĞLA (İHA) – Aranan şahıslara yönelik Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu tasarlayarak öldürme suçundan 12,5 yıl hapis kararı bulunan şüpheli yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında “Tasarlayarak Öldürme” suçundan 12,5 yıl hapis cezası ile yakalama kararı bulunan E.G. isimli şahıs Yatağan İlçesi Eskihisar Mahallesinde 16 Mart 2023 günü Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

E.G. isimli şahıs jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.