CİMER İl Koordinatörü Arık tarafından Fethiye’de eğitim verildi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Muğla Valiliği Basın Yayın Müdürlüğü, CİMER İl Koordinatörü İsmail Arık tarafından eğitim verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nca hizmet veren, ‘Devlet-Toplum İlişkisini Güçlendirmek’ bağlamında görev üstlenerek katılımcı demokrasinin önemli bir unsuru haline gelen ve illerde koordinesi valilikler tarafından gerçekleştirilen CİMER sistemi (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) ile ilgili olarak Muğla Valiliği Basın Yayın Müdürlüğü, CİMER İl Koordinatörü İsmail Arık tarafından Fethiye’de eğitim verildi. Valilik CİMER İl Koordinatörü İsmail Arık tarafından yapılan sunuma Fethiye ilçesindeki tüm CİMER kullanıcıları katılım sağladı. Kaymakamlıklar, İl Müdürlükleri, Belediye Başkanlıkları ve Valilik birimlerinde koordinatör, kullanıcı ve cevap/onay yetkili personelin katılımıyla yapılan eğitim semineri, görüş/öneri ve soru-cevap bölümünün ardından toplantı sonlandırıldı.