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Çiftçilere ücretsiz saman balyası dağıtıldı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Milas ve Ula’dan sonra Yatağan’da da saman balyası dağıttı.

MUĞLA 11.06.2022, 10:09
Çiftçilere ücretsiz saman balyası dağıtıldı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Milas ve Ula’dan sonra Yatağan’da da saman balyası dağıttı.

Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliğine ait tarlada ortak protokolle yem bitkisi yetiştiriciliği yapan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hasat sonrası elde edilen 460 balyayı yangından zarar gören üreticilere ücretsiz dağıttı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak’ın katıldığı etkinliğe Belediye Başkan vekili Doğan Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kaya, Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği başkanı Süleyman Gül, Yatağan Ziraat Odası başkanı Süleyman Kuru ile üreticiler katıldı.

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