Çiftçiler domateste ihracat kısıtlamasının kalkmasını istiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, domates fiyatlarındaki artışı ve depremi gerekçe göstererek domates ihracatını kısıtlamaya gitmesine üreticiler tepki gösterdi. Girdi maliyetlerinin çok yükseldiğini belirten çiftçiler kısıtlamanın kaldırılmasını talep ederken, alınan karar ile dış piyasadaki müşterilerinin de başka pazarlara kayacağı endişesini yaşıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, domates fiyatlarındaki artışı ve depremi gerekçe göstererek gıda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla domates ihracatını 14 Nisan’a kadar kısıtlama kararı almıştı.

Konu ile ilgili Muğla’nın Ortaca ilçesi Toptancı Hali’nde toplanan çiftçiler açıklamada bulundu. Çiftçiler adına konuşan domates üreticisi Mahmut Ülker, “Yaş sebze meyve arz talep meselesidir. Bolluğunda salçaya dökülür para etmez. Yokluğunda ise fiyatı yükselir” dedi.

50 yıldır üreticilik yaptığını belirten Mahmut Ülker, Nisan ayı sonu Mayıs gibi domates salçaya döner o zaman da biz bu üretimden bir şey anlamayız. Şu an da domates yokken bu para eder, her zaman böyledir bu. Mayıs, Haziran girdiğinde domates bolken, o zaman da yiyen olmaz. Şu anda değerlendirmediğimizde, ilerde salçaya dökerken de para kazanamayız. Şu anda bu kısıtlamanın kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi.