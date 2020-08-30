Milas’ta pamuk tarımı yapan çiftçilere Milas Ziraat Odası (MİZO)’da görevli ziraat mühendisleriyle tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunulduğunu anlatan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, şuan itibariyle pamuğun genel durumunun iyi olduğunu belirterek, “Hasat döneminde beyaz altının çiftçimizin yüzünü güldürmesini bekliyoruz. Hasat döneminde, çiftçilerimizin ihtiyacının karşılanması için ilçe dışından bir pamuk toplama makinesini Milas’a getirmek için girişimde bulunuyoruz.” dedi.

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, MİZO’da görevli ziraat mühendisleri Yusuf Ören ve Abdullah Öz ile birlikte ilçe pamuk tarımı yapılan tarlalarda incelemelerde bulunarak çiftçileri ziyaret etti. Pamuk ekiminin başından bu yana birçok çiftçiye tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan Ziraat Mühendisleri Ören ve Öz, çiftçileri pamukta verimin artırılması adına tavsiyelerde bulundu.

Tarımsal üretiminde Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmetinin önemine dikkat çekerek açıklamada bulunan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmeti alan çiftçilerimizin, bilinçli bir şekilde tarım yaparak verim aldığını görüyoruz. Bu durum pamuk tarımı için de geçerli. Tarla incelemelerimizde, üretim sezonunun başından bu yana ziraat mühendislerimizden hizmet alan çiftçilerimizin pamuğunun durumunun gayet iyi olduğunu gördük” diye konuştu.

"Çiftçi beyaz altından umutlu"

Milas’ta bu yıl 1893 dekarlık alanda 51 çiftçinin pamuk tarımıyla uğraştığını söyleyen Başkan Atıcı, pamuk tarımını geliştirmek için mücadele ettiklerini ifade ederek şunları kaydetti: “Beyaz altın olarak niteleyebileceğimiz pamuğun ekimi yapılan tarlalarımızda, tarımsal yayın ve danışmanlık hizmeti kapsamında ziraat mühendislerimizle birlikte incelemelerde bulunuyoruz. Şuanda pamuk tarlalarının durumu gayet iyi Pamuğun gelişimi, çiçeklenmesi, kozaklanması beklediğimiz gibi. Eğer mevsim şartları olumsuz gitmez de pamuk üreticimizin iyi bir ürün alacağını düşünüyorum. Şuan itibariyle Milas’ta kayıtlarımıza göre; 1893 dekarlık alanda pamuk ekimi yapıldı. Çiftçi sayımız ise 51 civarında. Pamuk tarımında verimin yakalanması için sezon başından bu yana çiftçilerimizin yanındayız. Ziraat mühendislerimiz, ekimden tutun bakıma, sulamaya, gübrelemeye, ilaçlamaya varıncaya dek pamuk tarlalarında inceleme yaparak, çiftçilerimizi bilgilendiriyor. Özellikle zararlıyla mücadelede ciddi bir yol kat ettik.”

"Pamuk çiftçisi devlet desteği bekliyor"

Pamuk üretimi yapan çiftçilerin devlet tarafından desteklenmesinin büyük önem taşıdığını söyleyen Başkan Atıcı, “Tabi pamuk ekim alanına ve çiftçi sayımıza baktığımızda her yıl bir düşüş yaşandığını görüyoruz. Pamuğun bir zamanlar ana tarımsal ürünlerden olduğu Milas’ta bu durum bizleri üzüyor. Ancak pamuk çiftçilerimizin emeklerinin boşa gitmemesi, pamuk tarımının geliştirilmesi için Milas Ziraat Odası olarak mücadelemiz sürüyor. Amacımız eskiden olduğu gibi pamuk tarımını 50 bin dekara, 2 bin civarında çiftçiye çıkarmak. Bunun için çabalıyoruz. Devletimizin, Tarım ve Orman Bakanlığımızın, pamuk çiftçisinin yanında olarak pamukçumuza çeşitli prim desteklerinde bulunmasını talep ediyoruz. Pamuk, maliyetleri çıktığımızda desteklendiği takdirde iyi bir kazanç kapısıdır. Milas ovasında pamuk üretimine uygun geniş alanlar ve hali hazırda pamuk tarımını iyi bilen bir çiftçi kitlesi var. Çiftçimizin pamuk üretiminin ve kalitesinin artması, pamuk ithalatı oranımızı düşürerek ülkemize katkı sağlayacaktır.” dedi.

“Hasatta da çiftçimizin yanında olacağız"

Her şartta çiftçilerin yanında olduklarını ifade eden Başkan Atıcı, sahadaki gözlemler ve çiftçiler gelen talepler üzerine, pamuk hasat döneminde ilçe dışından bir pamuk toplama makinesin getirilmesi için girişim başlattıklarını kaydederek, “Şimdi bir bir buçuk ay sonra pamuk hasat dönemi geliyor. Pamuğun vaktinde hasadının yapılması, çiftçilerimizin emeğinin karşılığını alabilmesi için önem arz ediyor. Tabi artık eski gibi işçi ile elle pamuk toplanmıyor, makineli toplamaya geçildi. Bu dönemde pamuk toplama ile ilgili sıkıntılar yaşanıyor. İlçemizde sayın Ali Osman Menteşe’nin bir adet pamuk toplama makinesi var ama bir adet daha makine ihtiyacı var. Sahadaki gözlemlerimiz ve çiftçilerimizden gelen talepler üzerine bu günlerde bir girişimimiz var. Komşu Söke ilçesinden en azından 4’lü bir makineyi hasat döneminde Milas Ziraat Odası ve TARİŞ 152 No’lu Milas Pamuk Tarım Satış Kooperatifi ile girişimde bulunarak Milas’a getirirsek, hasatta çiftçilerimizin sıkıntı yaşamamasını sağlayacağız.” dedi.