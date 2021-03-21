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CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları Bodrum’da toplandı

Türkiye’nin 11 CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı, “Pandemi, Turizm, Deprem” konu başlıkları ile Muğla’nın Bodrum ilçesinde toplandı.

MUĞLA 21.03.2021, 17:08
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CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları Bodrum’da toplandı

Türkiye’nin 11 CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı, “Pandemi, Turizm, Deprem” konu başlıkları ile Muğla’nın Bodrum ilçesinde toplandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş’ın katılımıyla Bodrum’da bir otelde toplantı yapıldı. Bodrum’da toplanan 11 büyükşehir belediye başkanı, toplantı sonrası hazırlanan basın açıklaması okundu. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrası, hazırlanan ortak basın açıklaması okundu.

Açıklamayı okuyan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Ülkemiz nüfusunun yaklaşık 40 milyonuna hizmet veren Büyükşehir Belediye Başkanları olarak, buluşmalarımızın dördüncüsünü, Büyükşehir Belediyemizin ev sahipliğinde, Muğla’da gerçekleştirdik" dedi.

Toplantıda yaklaşık bir yıldır bir numaralı gündem maddesi olan pandemiyi, olumsuz etkilediği alanlardan biri olan turizmi ve hayati bir konu olan depremi, uzman isimlerle ele aldıklarını aktaran Gürün, “Bir yılı aşkın süredir mücadele edilen, fakat vatandaşlarımızın, sağlık meslek örgütlerinin ve bizlerin tam ve detaylı bilgilere ulaşamamaktan şikayetçi olduğumuz pandemi konusunda artık tüm kurum ve kuruluşların ortak paydada buluşması zorunludur. Pandemide bilgiyi ve karar alma süreçlerini paylaşmadan başarıya ulaşmak mümkün değildir" açıklamasında bulundu.

“Turizm sektörü 2021 sezonu için umutlu değil”

Başkan Gürün turizm sezonu için çok umutlu olmadıklarını ifade ederek, "Baştan beri ifade edilen, topyekun mücadele yöntemi benimsenmeli, vaka sayıları il il, ilçe ilçe açıklanmalı, il hıfzısıhha kurulları gerekli olduğu dönemlerde il, ilçe geçişlerini kapatabilmeli, karantina altına alabilmelidir. Açıklanan İçişleri Bakanlığı genelgeleri yanında, iller kendi başlarına da kararlar alarak uygulayabilmeli, İl Pandemi Kurulu üyesi olan Büyükşehir Belediye Başkanları parti ayrımı gözetmeksizin düzenli olarak bilgilendirilmelidir. Aşı konusunda da bir an önce nüfusumuzun yüzde 70’ine ulaşılmalı, aşıların ithalatı ve ülkemize ulaşması konusunda yaşanan sıkıntılar giderilmelidir. Pandemi ile büyük yara almış sektörlerin başında gelen turizm sektörünün temsilcileri, yaklaşan 2021 sezonu için de maalesef umutlu değildir. Aşıya rağmen, salgın kontrol altına alınabilmiş değildir. Özellikle, önümüzdeki Nisan ve Mayıs ayları turizm sezonu için hayati önem taşımaktadır. Aşılamanın hızlandırılması ve turizmcilerin hükümet tarafından desteklenmesi ile 2021 en az hasarla atlatılabilir” dedi.

Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 90’ı deprem bölgeleri üzerinde yaşamakta olduğunu da sözlerine ekleyen Gürün “2020 yılında ve daha öncesinde yaşadığımız acılar, sessiz bekleyişler hala yüreğimizin bir köşesinde sıcaklığını korumaktadır. Deprem bilimsel bir gerçektir. Alınacak önlemler de bilimsel tanımlarla yapılmalı, şehirler depreme bilimsel ölçütlerle hazır hale getirilmelidir. Sağlam temeller üzerine kurulu şehirler inşa etmek, kentsel dönüşümleri tamamlamak, şehirleri tehlikeye atan ütopik hayallerden vazgeçip bir an önce tedbirleri hayata geçirmek elimizdedir. İlgili bütün kurum ve kuruluşların katılımıyla şehirlerimizi hızla depreme dayanaklı hale getirmeliyiz. Tüm bu konu başlıklarında bizlerle, bilgi, birikimlerini paylaşan çok değerli isimler; Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya, Prof. Dr. Naci Görür’e ve Osman Ayık’a katkıları için teşekkür ediyoruz” dedi.
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