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CHP Muğla Milletvekili Erbay’ın testi pozitif çıktı
CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay’ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan Burak Eray, Menteşe’deki özel bir hastanede tedbir amaçlı yattığı öğrenildi.
MUĞLA 01.03.2022, 19:55
CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay’ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan Burak Eray, Menteşe’deki özel bir hastanede tedbir amaçlı yattığı öğrenildi.
Bugün Covid-19 belirtileri göstermesi üzerine test yaptıran CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay’ın akşam saatlerinde gelen test sonucu pozitif çıktı. Testinin pozitif çıkması üzerine CHP Milletvekili Erbay tedbir amaçlı hastanede kalacağı öğrenildi.