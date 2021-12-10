CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Başkan Karaca’ya ziyarette bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Parti Meclis Üyesi Hasan Efe Uyar, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya ziyarette bulundu.

Ziyarete Milletvekili Burak Erbay, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, İlçe Başkanı Mehmet Demir, CHP il ve ilçe yönetimleri, meclis üyeleri de katılım sağladı. Fethiye Belediyesi binası önünde bando eşliğinde karşılanan Genel Başkan Yardımcısı Salıcı’ya, Karaca tarafından çiçek takdim edildi. Belediye girişinde ilçenin doğası, zengin tarihi, birbirinden değerli yöresel ürünleri ve aktivitelerini içeren tanıtım haritası önünde Karaca ile Salıcı fotoğraf çekindi.

Makam odasında değerlendirmelerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Fethiye Belediyesi’ni uzun zaman sonra ilk defa ziyaret ediyorum. Sayın Alim Karaca’yı makamında ziyaret etmek için geldik. Aynı zamanda Fethiye’de üye katılım töreni yapacağız. Bugün Muğla’dayız. Güzel programlar olacak. Türkiye’nin başka yerlerinde olduğu gibi Fethiye’de de partimizi büyüten işler yapılıyor. Belediye Başkanlarımız yüzümüzü ağartıyor. Örgütümüz de güzel işler yapıyor" dedi.

Karaca, “Fethiye’mize hoşgeldiniz”

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Bugün Fethiye’de değerli Başkanımız, yakından takip ettiğimiz, görev aldığı her alanda başarılı olan Oğuz Kaan Salıcı’yı ağırlıyoruz. Hem açılış törenlerimizde, hem de partimizde gerçekleşecek olan üye katılım töreninde bizlerle birlikte olacak. Kendilerine güzel Fethiye’mize, güzel coğrafyamıza hoş geldiniz diyorum" diye konuştu.