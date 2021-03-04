Cezaevi binası ’Gençlik Merkezi’ oldu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde geçmişte binlerce tutuklu ve hükümlünün kaldığı cezaevi binası "Gençlik Merkezi" olarak hizmet verecek.

Köyceğiz Belediyesince geçmişte binlerce tutuklu ve hükümlünün barındığı cezaevi binasının gençlerin hizmetine sunulması için proje hazırlandı. Gelişim Mahallesinde, 1960’lı yıllarda hizmete açılan Köyceğiz A Tipi Cezaevi, 2012 yılında boşaltıldı. Tutuklu ve hükümlüler, diğer cezaevlerine sevk edildi. Kaymakamlık ve belediye tarafından hazırlanan projeyle eski cezaevinin bulunduğu alanın atıl durumdan kurtarılması ve bölgenin hareketlendirilmesi amaçlandı. Projeyle "gençlik merkezi" olarak hizmet vermesi planlanan bina tamamlandı.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, eski cezaevi arazisinde gençlerin sosyal aktivitelerini yapabilecekleri "gençlik merkezi" binasının tamamlandığını aktardı. Ceylan, merkezin kısa sürede hizmete gireceğini söyledi.

Merkezde, Gençlik ve Spor Bakanlığının belirlediği branşlarda gençlere yönelik hem spor hem de kültürel yönden faaliyetler yapılacağı bilgisini veren Başkan Ceylan, ilçeye böyle bir eser kazandırmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Başkan Ceylan; “Cumhurbaşkanımıza projemizi aktarma fırsatı bulduk. Gençlik ve Spor Bakanımıza talimat verdi ardından çalışmalar başladı. Bina tamamlandı. Park ve Bahçe çalışmalarında da sona gelindi. İnşallah kısa süre içinde açılışını yapacağız. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz de personel için bakanlığa müracaatını yaptı. Gençlik merkezinin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca bin kişilik kapalı spor salonumuz da yaklaşık bir ay içinde tamamlanacak ve hizmete girecek" dedi.