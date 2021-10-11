banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat!
Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat!
Cari işlemler dengesi açıklandı
Cari işlemler dengesi açıklandı

CEO’lar sahnede buluştu

Türkiye’nin önde gelen CEO’larının oluşturduğu Majör İş’ten Sesler Korosu, Bodrum Antik Tiyatro’da verdiği konserde performansıyla takdir topladı.

MUĞLA 11.10.2021, 18:11
CEO’lar sahnede buluştu

Türkiye’nin önde gelen CEO’larının oluşturduğu Majör İş’ten Sesler Korosu, Bodrum Antik Tiyatro’da verdiği konserde performansıyla takdir topladı.

Capital ve Ekonomist dergilerinin düzenlediği CEO Club Buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen ‘CEO Band/CEO’lar Sahnede’ etkinliği, Türk iş dünyasının liderlerini bu kez sahnede bir araya getirdi. CEO’ların bazıları çaldıkları enstrümanlarla bazıları ise sesleriyle etkinliğe renk kattı. Etkinliğin ilk bölümünde Friends Orkestrası rock müzikten pop müziğe kadar oldukça geniş bir repertuvarla parçalar çaldı. Friends Orkestrası’na iş insanı Erdal Karamercan, Nusret Cömert, Murat Ayabakan, Ali Eren eşlik etti.

Etkinliğin ikinci kısmında ise Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, iş insanı Cenk Soyak, Kaan Özkan, Önder Erünsal ve Aida Dursunova sahne performanslarıyla dikkat çekti.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1