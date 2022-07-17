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Cengiz Batu Vefat Etti

Milas’ta özellikle salon sporlarında büyük emekleri ve katkıları olan Karate Antrenörü Cengiz Batu vefat etti. Batu’nun zamansız kaybı spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

MUĞLA 17.07.2022, 18:52
Cengiz Batu Vefat Etti

Milas’ta özellikle salon sporlarında büyük emekleri ve katkıları olan Karate Antrenörü Cengiz Batu vefat etti. Batu’nun zamansız kaybı spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Batu’nun zamansız kaybı spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Milas’ta spor camiasının başarılı ismi Karate Antrenörü Cengiz Batu yaşamını yitirdi. 58 yaşında olan ve bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Batu’nun cenazesi Pazartesi günü Kurşunlu Camide öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazından sonra Milas Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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