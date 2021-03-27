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Çekici ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

MUĞLA 27.03.2021, 19:58
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Çekici ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Milas ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ana yola çıkmak isteyen 48 G 534 plakalı otomobil, 48 AEZ 026 plakalı çekici ile çarpıştı. Kazada, çekicinin önünde sürüklenen otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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