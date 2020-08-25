Çayboyu, Yeşilköy ve Kurucuova yolları asfaltlandı
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KAVAKLIDERE İLÇESİ ÇAYBOYU, YEŞİLKÖY VE KURUCUOVA GRUP MAHALLE YOLLARINDA ZEMİN İYİLEŞTİRME VE ASFALT ÇALIŞMALARINI TAMAMLAYARAK VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNDU.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kavaklıdere ilçesi Çayboyu, Yeşilköy ve Kurucuova grup mahalle yollarında zemin iyileştirme ve asfalt çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.
Vatandaşların güvenli ve modern yollarla sevdiklerine ulaşmalarını sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sorumluluk alanlarındaki yollarda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Kavaklıdere ilçesi Çayboyu, Yeşilköy ve Kurucuova Mahallelerinde başlayan zemin iyileştirme ve asfalt çalışmaları tamamlandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden Kavaklıdere ilçesinde devam eden çalışmalarla ilgili şu ifadelere yer verildi: “Kavaklıdere ilçemizde bulunan Çayboyu, Yeşilköy ve Kurucuova grup mahalle yollarında ekiplerimiz yolun 8 buçuk kilometrelik kısmında zemin iyileştirme ve 1. Kat sathi kaplama çalışmalarını tamamladı”
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