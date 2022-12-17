Çay, Uzundemir’i ziyaret etti

Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, ilçelerdeki okullara gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde Ortaca’da Belediye Başkanı Alim Uzundemir’i de makamında ziyaret etti.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre Çay Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’i ziyaretinde Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Topçu da hazır bulundu. Ortaca’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların durumunun da görüşüldüğü ziyaret nedeniyle Başkan Uzundemir İl Milli Eğitim Müdürü Çay’a teşekkür etti.