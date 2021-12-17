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Çatıda kiremit aktarırken düştü
Muğla’nın Milas ilçesinde çatıda güvenlik önlemi almadan kiremit aktaran vatandaş dengesini kaybetmesi sonucu çatıdan düşerek yaralandı.
MUĞLA 17.12.2021, 14:50
Muğla’nın Milas ilçesinde çatıda güvenlik önlemi almadan kiremit aktaran vatandaş dengesini kaybetmesi sonucu çatıdan düşerek yaralandı.
Milas Hacıilyas Mahallesi Hurmalı sokakta 62 yaşındaki Ali Yorulmaz isimli vatandaş çatıdaki kiremitleri tamir ederek düştü. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay erine 112 ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çıtadan kafa üzeri yere düşen vatandaş Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup amirliği ekipleri tarafından sedyeye bağlanarak ambulansa taşındı.