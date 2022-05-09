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Çatı katta korkutan yangın
Fethiye Pazaryeri Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.
MUĞLA 09.05.2022, 09:36
Fethiye Pazaryeri Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.
Depo olarak kullanılan yaklaşık 200 m2 çatı katında çıkan yangına Büyükşehir Belediyesi Fethiye itfaiye grup amirliği ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın büyümeden söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı.
Yangın sonrası binanın çatı katında maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin çatı katta bulanan baz istasyonu olduğu açıklandı.