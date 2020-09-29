Çatakbağyaka’nın yolu asfaltlandı
MUĞLA GENELİNDE KIRSAL MAHALLELERİN YOLLARINI YENİLEMEYE VE GENİŞLETMEYE DEVAM EDEN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MENTEŞE İLÇESİNE BAĞLI ÇATAKBAĞYAKA MAHALLESİNDE 1. KAT SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI.
Muğla genelinde kırsal mahallelerin yollarını yenilemeye ve genişletmeye devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesine bağlı Çatakbağyaka Mahallesinde 1. Kat sathi kaplama çalışmalarını tamamladı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesinin kırsal mahallelerinde devam eden yol çalışmaları ile ilgili Çatakbağyaka Mahallesi Muhtarı Emin Tuğrul açıklamalarda bulundu. Mahallelerinde yollarına asfaltın en son 20 yıl önce döküldüğünü ifade eden Tuğrul, şunları söyledi: “Mahallemizde en son 20 yıl önce yol çalışması yapılmıştı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz plan ve program dâhilinde bozulan yollarımızı asfaltladı. Çalışmalardan sonra yollarımız mahalle sakinlerimizin güvenle seyahat edebilecekleri hale geldi. Mahallemizde gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün’e çok teşekkür ederim” dedi.
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