Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Müzesi Bodrum’da

’Bir Gün Değil Her Gün Çanakkale Projesi’ çerçevesinde Çanakkale ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen Gezici Çanakkale Müzesi, Muğla’nın Bodrum ilçesinde ziyarete açıldı.

Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Müzesi olarak Türkiye’nin dört bir yanında sergiler düzenleyen müze, rotasını Bodrum’a çevirdi. Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün destekleri ile Yalıkavak Mahallesi Mehmet Bayzit Kültür Merkezi’nde düzenlenen, 19-25 Aralık 2022 tarihleri arasında açık kalacak sergi, 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Çanakkale savaşında askerlerin o dönemde kullandıkları eşyaları, mermileri, savaş malzemeleri ile savaşta yaşanılan olayların kısa hikayelerinin genç nesillere aktarılmasını amaçlayan müzede yaklaşık bin parça eşya ziyaretçilere sunuluyor.

Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Müzesi’ni ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Akbaş’a müze hakkında bilgilendirme yapan, Müze Koordinatörü Cengiz Yürükaslan bir günde yaklaşık 600 öğrencinin müzeyi ziyaret ettiğini ifade etti.

Yürükaslan, Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Müze’sinin 10 seneden beri Türkiye’yi dolaşmaya devam ettiğini ifade ederken, “Buradaki amaç, Bir Gün Değil Her Gün Çanakkale Projesi dahilinde, yalnız 18 Martlarda hatırlanan değil, her gün her zaman hatırlamak durumunda olduğumuz bir destanı çocuklarımıza aktarmak. 10 yıldır Türkiye’yi karış karış dolaşıyoruz. Bodrum’a ilk defa geliyoruz. Buradan sonra da müze Milas’a geçecek. Bu yıl Akdeniz ve Ege kıyılarını dolaşacak. 107 yıllık bin parça malzeme var müzede. Müze dizaynı çok özel hazırlandı. Arkadaki panolar bir ders niteliğinde. Onların hepsinde bir Çanakkale tarihi yatıyor. Hazırlanan program doğrultusunda öğrencilerin ulaşımı belediyelerin destekleriyle sağlanıyor. Müzemiz Bodrum’da 6 gün kalacak. Hafta boyunca burada öğrencilerimizi ağırlayacağız. Cumartesi günü özellikle halka açık olacak, akşam saatlerine kadar herkes ziyaret edebilecek" dedi.