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Can salına bindirip geri ittiler

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki iki düzensiz göçmen olayında 9 göçmen kurtarıldı, 7 göçmen ise yakalandı.

MUĞLA 28.10.2022, 10:07 28.10.2022, 10:23
Can salına bindirip geri ittiler

Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 9 düzensiz göçmeni kurtardı.

Bodrum açıklarında yaşanan başka bir göçmen olayında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

#bodrum ilçesi #can salına #Muğla
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