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Camiler yeniden ibadete açıldı

CAMİLER YENİDEN İBADETE AÇILDI

Camiler yeniden ibadete açıldı

CAMİLER YENİDEN İBADETE AÇILDI

29 Mayıs 2020 Cuma 14:03
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Camiler yeniden ibadete açıldı

Korona virüs nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan camiler, haftalar sonra Cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açıldı.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde vatandaşlar cami avlusunda maske takarak, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde namaz kıldı.

İçişleri Bakanlığı, ’Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi’ hakkında 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle Cuma namazının kılınacağı camileri belirledi.Yayınlanan genelgede abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin kapalı tutulacağı, cemaatle veya bireysel namaz kılacak herkesin tıbbi/bez maske takmasının zorunlu olduğu vurgulandı. Muğla’nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından Cuma namazı kılınacak camilerde Menteşe Belediyesi zabıta ekipleri ile birlikte önlem alındı. Namaz kılmak için camiye gelenlere dezenfektan ve maske dağıtıldı. Seccadesi olmayan camiye alınmazken, Şeyh Cami avlusunda vatandaşlar maske takarak cami avlusunda sosyal mesafe kuralları çerçevesinde namaz kıldı.

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