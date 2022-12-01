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Bakan Akar: "Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde 4 bin 500 radikal DEAŞ’lı teröristi etkisiz hale getiren Türkiye, DEAŞ ve diğer tüm terör örgütleri ile mücadele için her türlü iş birliğine hazırdır."
Bakan Akar: "(ABD’li yetkililerin olası harekata karşı açıklamaları) Bizden tekrar değerlendirmemizi istediler. Bizler de hassasiyetlerimizi anlattık, verilen sözlerin tutulmasını istedik. Bizi anlamaları gerektiğini vurguladık."
Çamaşır makinesinden yangın çıktı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir evde çamaşır makinesinden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
MUĞLA 01.12.2022, 15:33
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir evde çamaşır makinesinden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Mumcular Gölbaşı Mahallesi’nde bir binanın ikinci katındaki ikamette yangın başladı. Ev sahibinin evde bulunmadığı saatte çamaşır makinesinden başlayan yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı. Yangında çamaşır makinesi ve banyonun yanı sıra 2 ayrı odadaki eşyaların zarar gördüğü bildirildi.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.