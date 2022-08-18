Çalıntı araçla polis ekiplerinden kaçan şahıs yakalandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ekiplerin kovalamacası sonucu yakalanırken, yapılan sorgulamada aracın çalıntı olduğu ortaya açıktı.

Olay, akşam saatlerinde Denizli kontrol noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polisin ’dur’ ihtarına uymayan bir otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Ekiplerin kovalamacası sonucunda araç sanayi kavşağında durduruldu. Polis ekipleri tarafından yapılan sorguda otomobil plakasının sahte olduğu ve aracın çalıntı olduğu tespit edildi. Otomobil içerisinde yapılan aramalarda bagajda ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirdi. Otomobil sürücüsü H.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.