Çaldıklarını gömerken yakalandı

Milas’ta park halindeki bir otomobilde hırsızlık olayı meydana geldi. Olayı araştıran güvenlik güçleri şüpheliyi çalınan malzemeleri toprağa gömerken yakaladı.

Milas’ın Aydınlık Evler Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı’nda yer alan TOKİ konutları bahçesinde park halinde bulunan araçtan 55 bin lira değerinde bulunan 1 adet würth marka şarjlı hilti, 1 adet şarjlı toklu matkap, 1 adet şarjlı marelli matkap, 1 adet küçük şarjlı matkap, 1 adet şarjlı dekupaj, 1 adet şarjlı sunta kesme aleti çalındı. Mağdur vatandaşın başvurusu üzerine Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda hırsızlık olayını Ş.C.D.’nin gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelinin yakalanması için araştırmasını sürdüren ekipler, Ş.C.D.’yi çaldığı malzemeleri toprağa gömerken yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.