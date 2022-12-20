Çakmak ile oynayan çocuklar evi yakıyordu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde evin bahçesinde çakmak ile oynayan çocuklar iki katlı evi yakıyordu.

Marmaris Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkiinde iki katlı evin bahçesinde bulunan odunlar tutuştu. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye, Jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Evin bahçesinde bulunan odun ve yanıcı maddelerin tutuşması sonucu evin pencereleri ve dışarıda bulunan odunlar yandı. Yangın büyümeden Marmaris itfaiye grup amirliği ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

Yangının evin bahçesinde çakmak ile oynayan çocukların yaktıkları ateşten çıktığı değerlendiriliyor.